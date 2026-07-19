Работники Google объявили забастовку против удаления MАХ и VK

Профсоюз работников Google объявил о начале бессрочной забастовки против незаконного удаления приложений VK и MАХ из Google Play.

Больше 10 тысяч сотрудников IT-гиганта из США, Великобритании, Франции, Японии и Южной Кореи с понедельника 20 июля не выйдут на работу, что может полностью остановить деятельность компании.

«Мы требуем восстановить справедливость и вернуть людям столь нужные программы для коммуникации», – сказал глава профсоюза Google Гамлет Лероян.

По информации Bloomberg, руководство Google в ближайшее время проведёт экстренное совещание, на котором решение об удалении российских приложений может быть отозвано.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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