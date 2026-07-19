 

В Гайане затонул паром с 116 пассажирами на борту

19.07.2026, 15:30, Разное
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У берегов Гайаны в Южной Америке перевернулся и затонул пассажирский паром, на борту которого находилось 116 пассажиров. Сообщается о спасении 53 человек. MV Barima, направлявшийся из Джорджтауна в Порт-Кайтума, был спущен на воду в 1939 году, пишет BBC.

Сигнал бедствия поступил в 23:01 по местному времени. Практически сразу была начата спасательная операция с участием государственных и частных судов, сообщил министр общественных работ Хуан Эджхилл.

На пароме было около 250 спасательных жилетов, две шлюпки и четыре надувные лодки. Неясно, успели ли пострадавшие ими воспользоваться.


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