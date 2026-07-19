Президент Ливана встретился в Вашингтоне с Марко Рубио

Президент Ливана Жозеф Аун встретился в Вашингтоне с государственным секретарем США Марко Рубио. Во вторник ожидается встреча Ауна с президентом США Дональдом Трампом.

Стороны обсуждают перспективы израильско-ливанских мирных переговоров, передачу части «зоны безопасности» под контроль ливанской армии, ситуацию вокруг разоружения шиитской террористической организации «Хизбалла» и другие вопросы.

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