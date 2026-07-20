 

Сотрудник НИИ, связанного с «Роскосмосом», арестован в Москве по делу об измене

20.07.2026, 10:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Мещанский суд Москвы арестовал по делу о государственной измене научного сотрудника московского научно-исследовательского института ЦНИИмаш Максима Кравчука. Институт подчиняется корпорации «Роскосмос».

Как пишет «Медуза», 35-летний специалист по аэродинамике был задержан 24 июня, в день своего рождения, и в конце месяца подал апелляцию на арест. Обстоятельства дела засекречены, поскольку речь идет об измене.

Отмечается, что Кравчук стал по меньшей мере четвертым сотрудником НИИ, обвиненным в государственной измене с 2019 года. Это также седьмой известный случай уголовного преследования ученого, работавшего в сфере обороны, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.07 / Поведение датчиков на основе углеродных нанотрубок предсказали с помощью новой модели

20.07 / В финале чемпионата мира по футболу победила «Единая Россия» – соцопрос

20.07 / В России смоделировали новый двумерный нитрид для фотодетекторов и солнечных батарей

20.07 / Автором иранских пропагандистских видео в стиле LEGO оказался медбрат из США

20.07 / Охотники-собиратели заселили рыбой горное озеро 7000 лет назад

20.07 / Ученые раскрыли, как менялись медицинские термины за три столетия

20.07 / Российская армия атаковала под Одессой сухогруз, десять погибших

20.07 / Премьер-министр Венгрии предложит пост президента шахматистке Юдит Полгар

20.07 / Ассоциация жертв политических репрессий попросила вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь

20.07 / ВСУ — ночью сбиты 81 из 94 БПЛА. МО РФ — сбит 381 БПЛА. Удары по Wildberries и нефтебазе в Подмосковье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике