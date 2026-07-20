Сотрудник НИИ, связанного с «Роскосмосом», арестован в Москве по делу об измене

Мещанский суд Москвы арестовал по делу о государственной измене научного сотрудника московского научно-исследовательского института ЦНИИмаш Максима Кравчука. Институт подчиняется корпорации «Роскосмос».

Как пишет «Медуза», 35-летний специалист по аэродинамике был задержан 24 июня, в день своего рождения, и в конце месяца подал апелляцию на арест. Обстоятельства дела засекречены, поскольку речь идет об измене.

Отмечается, что Кравчук стал по меньшей мере четвертым сотрудником НИИ, обвиненным в государственной измене с 2019 года. Это также седьмой известный случай уголовного преследования ученого, работавшего в сфере обороны, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro