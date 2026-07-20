 

Трамп — «За гибель каждого американского солдата Иран заплатит во много раз более высокую цену»

20.07.2026, 19:18, Разное
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Президент США Дональд Трамп предупредил в социальной сети Truth Social, что Вашингтон будет жестко отвечать на гибель американских военнослужащих в результате действий Ирана.

«За гибель каждого американского солдата Иран заплатит во много раз более высокую цену», – написал он.

По словам президента, соответствующее распоряжение передано министру войны Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэниелу Кейну и всему военному руководству США.

За последние дни погибли четверо американских военнослужащих. Трое были убиты в Иордании во время отражения атаки иранских ракет и беспилотников, еще один погиб на севере Ирака при обезвреживании боевой части сбитого иранского дрона.

С начала военной кампании против Ирана, начавшейся 28 февраля, погибли 17 военнослужащих США.


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