ВСУ — ночью сбиты 46 из 58 БПЛА. МО РФ — перехвачены 209 БПЛА. Удары по Липецку

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 21 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 58 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 46 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 8 ударных БПЛА в 7 локациях. Причинен ущерб в Сумской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 21 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. Были атакованы ТЭЦ в Липецке и Новолипецкий металлургический комбинат. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro