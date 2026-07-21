Президент Никарагуа заявил, что страна больше не будет проводить выборы

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будут проводить выборы, пишет The Guardian. По его словам, это необходимо, чтобы не допустить прихода к власти оппозиции. Заявление прозвучало во время торжеств по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции.

Ортега находится у власти с 2007 года. В последние годы его правительство последовательно усиливало контроль над государственными институтами: были арестованы или отстранены от участия в выборах многие оппозиционные политики, а также приняты конституционные изменения, расширившие полномочия президента и закрепившие статус его супруги Росарио Мурильо в качестве соправителя страны.

Во время выступления президент пообещал принять новые законы, которые, по его словам, не позволят «предателям» и «организаторам переворотов» вновь претендовать на власть. При этом он не уточнил, каким образом будет реализован отказ от проведения выборов.

Правозащитные организации и представители никарагуанской оппозиции резко осудили заявление. По их мнению, оно окончательно подтверждает переход страны к авторитарной модели управления и ликвидирует последние механизмы демократической смены власти. После протестов 2018 года власти Никарагуа неоднократно обвиняли в политических репрессиях, арестах оппонентов, закрытии независимых СМИ и общественных организаций, а также лишении гражданства критиков режима.

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