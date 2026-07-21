 

Звезда реалити-шоу 13 канала ИТВ «Американцы» Якир Леви погиб, упав с 28 этажа в Майами

21.07.2026, 12:49, Разное
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45-летний Якир Леви, ставший известным благодаря участию в реалити-шоу «Американцы» на 13-м канале израильского телевидения, погиб в ночь на вторник в Майами. Об этом сообщила новостная служба 13 канала ИТВ: по информации канала, Якир Леви разбился насмерть, упав с 28 этажа отеля в Майами.

Якир Леви оставил после себя жену и троих детей. Ожидается, что его тело будет в среду доставлено в Израиль для похорон.

Якир Леви родился и вырос в Рамле. Повзрослев, он переехал в США, где начинал работать в компании по перевозкам, а впоследствии создал успешный бизнес по восстановлению зданий. В последние месяцы он приобрел известность после участия в реалити-шоу «Американцы», посвященном жизни израильтян в Соединенных Штатах.


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