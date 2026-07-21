В Китае запущен в производство первый в мире серийный робот-компаньон

Китайская компания Ubtech провела презентацию модельного ряда роботов Uworld U1, предназначенных для использования в качестве компаньонов. Утверждается, что это первое серийное изделие такого рода – на роботов оформили уже не менее 13 тысяч заказов. Правда, почти все по программам государственных закупок в демонстрационных целях, а сами роботы вызывают определенный скепсис.

Главной особенностью роботов серии Uworld U1 стало внедрение эмоциональной поддержки на основе ИИ. Компания-производитель активно продвигала идею робота-компаньона для одиноких людей, который сможет не только выполнять работы по дому, но и станет собеседником по душам. Проблема в том, что вместить в конструкцию ростом 183 см (мужская версия) и 163 см (женская) и весом всего 42-35 кг что-то полезное не представляется возможным, поэтому робот полагается на удаленную связь с ИИ-сервером.

Утверждается, что роботы могут воспроизводить до 90 % движений человека. У них 88 сервоприводов, они могут демонстрировать 300 микровыражений и моргать, а их силиконовая кожа на ощупь напоминает человеческую. Задержка речи и синхронизация движений губ составляют не более 20 миллисекунд, а вот получение данных от сервера занимает порой десятки секунд. То есть, вместо поддержания живой беседы большую часть времени робот изображает замершую куклу. Кстати, двигается он примерно так же – U1 умеет даже танцевать, но делает это очень неуклюже и медленно.

Еще один недостаток новинки – необходимость подзаряжать батареи каждые 2-4 часа в зависимости от нагрузки, что ставит под вопрос практическую пользу от такого помощника. С другой стороны, производитель прямо заявляет, что в стремительно стареющем китайском обществе альтернативы такому компаньону уже не будет, а потому спрос на гуманоидных роботов гарантирован. Стоимость разных версий робота варьируется от $17 655 до $145 717.

Источник — Ubtech

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