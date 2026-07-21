 

В Белом доме началась встреча Трампа с президентом Ливана

21.07.2026, 18:19, Разное
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Президент Ливана Жозеф Аун встретился 21 июня в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Основные вопросы на повестке дня переговоров – разоружение террористической группировки «Хизбалла» и вывод из Ливана израильских войск.

Аун стал первым ливанским президентом, приглашенным в Вашингтон с 2009 года. Непримиримый противник шиитской террористической группировки должен представить Трампу план ее разоружения, однако центральные власти Ливана не способны решить эту задачу самостоятельно.

Ливанская армия 21 июля начала развертывание в одной из так называемых «пилотных зон» на юге страны, ранее находившейся под контролем израильских войск. Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на источник в военных кругах.

По словам источника, военнослужащие «начали развертывание в деревне Заутар аль-Гарбия» в округе Набатия после ухода оттуда израильских войск.

Напомним, вечером в понедельник 20 июля ЦАХАЛ официально подтвердил начало реализации пилотного проекта «Безопасное пространство» на юге Ливана. В сообщении пресс-службы армии подчеркивается, что реализация проекта начата по указанию политического руководства Израиля и ведется совместно с Центральным командованием армии США (CENTCOM) и ливанской армией.


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