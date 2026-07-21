Ставка не сыграла: Аргентина объявила дефолт после поражения сборной в финале ЧМ

Совет директоров Аргентины объявил юбилейный, 10-й в истории страны дефолт по внешним обязательствам. Причиной стала прогоревшая ставка на победу футбольной команды в финале чемпионата мира.

Ранее из-за продолжающегося тяжелого экономического кризиса генеральный директор ОАО «Аргентина» Хавьер Милей принял рискованное решение поставить весь годовой бюджет страны на победу национальной команды в финале ЧМ. Он говорил, что властям «уже и так нечего терять».

«Если бы не ставка, мы бы всё равно объявили дефолт, но через месяц. А так – у нас был хоть какой-то шанс вернуть экономику в функционирующее состояние. Ставка не сыграла, к сожалению», – сказал глава государства.

Аргентинское правительство недавно разработало антикризисный план «Б», основанный на получении льготного кредита от США под залог нефтегазовых месторождений. Также государство приватизирует местную федерацию футбола, а права на футболистов передаст американской урановой концессии.

«На самом деле плевать, что мы проиграли, а на дефолт тем более плевать. К этому все давно привыкли. Самое главное, что мы отомстили англичанам за Мальвинские острова в полуфинале. Ради этого можно терпеть дефолты и инфляцию ещё хоть 20 лет», – прокомментировал ситуацию болельщик Бенжамин Родригес.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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