 

Ставка не сыграла: Аргентина объявила дефолт после поражения сборной в финале ЧМ

21.07.2026, 18:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Совет директоров Аргентины объявил юбилейный, 10-й в истории страны дефолт по внешним обязательствам. Причиной стала прогоревшая ставка на победу футбольной команды в финале чемпионата мира.

Ранее из-за продолжающегося тяжелого экономического кризиса генеральный директор ОАО «Аргентина» Хавьер Милей принял рискованное решение поставить весь годовой бюджет страны на победу национальной команды в финале ЧМ. Он говорил, что властям «уже и так нечего терять».

«Если бы не ставка, мы бы всё равно объявили дефолт, но через месяц. А так – у нас был хоть какой-то шанс вернуть экономику в функционирующее состояние. Ставка не сыграла, к сожалению», – сказал глава государства.

Аргентинское правительство недавно разработало антикризисный план «Б», основанный на получении льготного кредита от США под залог нефтегазовых месторождений. Также государство приватизирует местную федерацию футбола, а права на футболистов передаст американской урановой концессии.

«На самом деле плевать, что мы проиграли, а на дефолт тем более плевать. К этому все давно привыкли. Самое главное, что мы отомстили англичанам за Мальвинские острова в полуфинале. Ради этого можно терпеть дефолты и инфляцию ещё хоть 20 лет», – прокомментировал ситуацию болельщик Бенжамин Родригес.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

21.07 / Астрономы впервые нашли двойную сверхновую

21.07 / В Белом доме началась встреча Трампа с президентом Ливана

21.07 / «Новое 7 октября» — в Европе предотвращены теракты ХАМАСа против еврейских и израильских целей

21.07 / Минкульт будет платить по 150 тысяч рублей в месяц за просмотр старых фильмов и поиск в них «элементов, противоречащих традиционным ценностям»

21.07 / Покупка лутбоксов в видеоиграх оказалась тесно связана с риском игровой зависимости

21.07 / В Китае запущен в производство первый в мире серийный робот-компаньон

21.07 / Технология Flex Titanium от Samsung сделает складные экраны исключительно долговечными

21.07 / Земледельцы и охотники Готланда более пяти веков жили рядом, почти не смешиваясь

21.07 / Стрекозы научились вести воздушные бои по правилам

21.07 / Депутат Госдумы: «Нельзя получать деньги за какие-то нематериальные дела в интернете»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике