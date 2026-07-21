Минкульт будет платить по 150 тысяч рублей в месяц за просмотр старых фильмов и поиск в них «элементов, противоречащих традиционным ценностям»

В министерстве культуры России ищут людей, которые согласны будут за 150 тысяч рублей в месяц смотреть фильмы, выпущенные до 2020 года, и подавать отчёты об «элементах художественного замысла, противоречащих традиционным ценностям многонационального народа Российской Федерации». На основании этих материалов ленты будут запрещать к распространению и демонстрации на территории страны.

Всего в ведомстве готовы нанять на такую работу 49 человек. Среди требований: возраст от 30 лет, наличие как минимум неполного среднего образования, уверенное владение компьютером, опыт общественой работы или активизма, воцерковленность, знание основ государственной политики в сфере патриотического воспитания. Зарплата составляет 150 тысяч рублей, срок действия контракта – 1 год с возможностью продления.

«Доступна удалённая работа, однако требуется каждый рабочий день присутствовать на двух онлайн-совещаниях утром и вечером. Каждый месяц необходимо будет отсматривать 30-45 лент с потенциально нежелательным содержанием. От кандидатов ожидаем крепкую, здоровую психику, поскольку в кинофильмах будут демонстрироваться: оружие, запрещённые вещества, деструктивное поведение, нежелание заводить детей, пренебрежение к национальным меншинствам и прочий опасный контент», – говорится в вакансии.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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