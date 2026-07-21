 

Депутат Госдумы: «Нельзя получать деньги за какие-то нематериальные дела в интернете»

21.07.2026, 13:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Депутат Госдумы Кирилл Мешков призвал государство покончить с порочной практикой вымогательства денег у граждан и пенсионеров под предлогом «подписки на контент». По мнению парламентария, любая работа должна иметь осязаемый результат в виде кирпича, гайки или хотя бы подорожника с рынка.

Перевод средств за просмотр видео, чтение статей или прослушивание музыки он назвал «цифровым лохотроном, навязанным глобалистами». Депутат считает необходимым защитить россиян от тлетворного влияния так называемой интернет-коммерции и вернуть в города вещевые рынки и киносалоны.

Мешков уверен, что блогеры, стримеры и авторы Telegram-каналов должны немедленно прекратить паразитировать на чувствах и пойти торговать носками или крутить плёнку в кинотеатрах. Также он предложил обязать всех, кто получает гонорары за тексты, переводить их на бумагу от руки и отправлять почтой России – «чтобы деньги были за труд, а не за воздух».

«Вот ты сидишь, клацаешь по клавишам, называешь это журналистикой, а тебе капают рубли на карту. А где труд? Где пот и мозоли? Где живой диалог с покупателем? Раньше писатели получали гонорар мешками с крупой – это я понимаю, материально. А теперь: донат, монетизация, крипта. Я предлагаю всё, что нельзя пощупать и уронить себе на ногу, считать благотворительностью, а не заработком», – высказался он.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

21.07 / Земледельцы и охотники Готланда более пяти веков жили рядом, почти не смешиваясь

21.07 / Стрекозы научились вести воздушные бои по правилам

21.07 / Звезда реалити-шоу 13 канала ИТВ «Американцы» Якир Леви погиб, упав с 28 этажа в Майами

21.07 / Быстрое вращение сделало ассиметричный дрон невидимым

21.07 / В Индонезии вынесен приговор по делу о траффике младенцев

21.07 / Организатор взрыва в Нью-Йорке — ветеран вооруженных сил, противник депортаций

21.07 / Якутский скульптор вылепил из навоза панораму «Минцифры побеждает интернетную гидру»

21.07 / Президент Никарагуа заявил, что страна больше не будет проводить выборы

21.07 / Крупнейший обзор ВОЗ за 28 лет не нашел связи между мобильными телефонами и раком мозга

21.07 / Энди Бернем представил новое правительство Великобритании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике