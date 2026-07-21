Депутат Госдумы: «Нельзя получать деньги за какие-то нематериальные дела в интернете»

Депутат Госдумы Кирилл Мешков призвал государство покончить с порочной практикой вымогательства денег у граждан и пенсионеров под предлогом «подписки на контент». По мнению парламентария, любая работа должна иметь осязаемый результат в виде кирпича, гайки или хотя бы подорожника с рынка.

Перевод средств за просмотр видео, чтение статей или прослушивание музыки он назвал «цифровым лохотроном, навязанным глобалистами». Депутат считает необходимым защитить россиян от тлетворного влияния так называемой интернет-коммерции и вернуть в города вещевые рынки и киносалоны.

Мешков уверен, что блогеры, стримеры и авторы Telegram-каналов должны немедленно прекратить паразитировать на чувствах и пойти торговать носками или крутить плёнку в кинотеатрах. Также он предложил обязать всех, кто получает гонорары за тексты, переводить их на бумагу от руки и отправлять почтой России – «чтобы деньги были за труд, а не за воздух».

«Вот ты сидишь, клацаешь по клавишам, называешь это журналистикой, а тебе капают рубли на карту. А где труд? Где пот и мозоли? Где живой диалог с покупателем? Раньше писатели получали гонорар мешками с крупой – это я понимаю, материально. А теперь: донат, монетизация, крипта. Я предлагаю всё, что нельзя пощупать и уронить себе на ногу, считать благотворительностью, а не заработком», – высказался он.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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