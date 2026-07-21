 

Организатор взрыва в Нью-Йорке — ветеран вооруженных сил, противник депортаций

21.07.2026, 11:19, Разное
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Названо имя мужчины, задержанного 20 июля в Нью-Йорке по подозрению в причастности к взрыву у федерального здания на нижнем Манхеттене. Это 43-летний ветеран вооруженных сил США Эндрю Аррабака.

Как считает ФБР, он поджег у здания упаковку с фейерверками и открыл огонь из ружья для страйкбола, в результате чего получили ранения три человека, среди которых агент ФБР, принявший участие в задержании, а также иностранец, пришедший на собеседование о получении гражданства.

Мотивом действий Эндрю назван протест против деятельности иммиграционных органов, представительство которых расположено в здании. ФБР отмечает, что в ходе инцидента он выступал с обвинениями в адрес правительства и иммиграционной службы.

«Это антамериканский, антиправительственный экстремист. После ареста он сообщил, что считал приемлемым ранить или убить кого-то во время акции, будь они федеральные служащие или мирные жители», – заявил заместитель главы отделения ФБР в Нью-Йорке Джеймс Барнакл.


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