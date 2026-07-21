 

Быстрое вращение сделало ассиметричный дрон невидимым

21.07.2026, 12:45, Разное
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На прошедшей на днях конференции Robotics: Science and Systems 2026 в Сиднее команда инженеров из Северо-Западного университета представила первую эффективную реализацию дрона-невидимки. Сама идея восходит еще к 1940-м годам и проекту «Yehudi light» – невидимость достигается за счет обмана человеческого зрения, она использует его ограничения. Для радаров, датчиков движения и прочей фиксирующей аппаратуры такой дрон прекрасно виден — но он и не создавался для шпионских миссий.

Примерно с начала текущего века дроны стали активно применяться в качестве автономных наблюдателей. Но животные и люди постоянно замечали летающие машины и реагировали на них, что мешало вести наблюдение. Тогда ученые и вернулись к концепции дрона-невидимки – предельно простого, лишь бы обманывал взгляд и не привлекал внимания.

У классического дрона вращаются только пропеллеры, поэтому центральная, массивная и непрозрачная часть притягивает взгляд. У новинки, названной Phantom Twist, корпус тоже вращается – в противоположную пропеллеру сторону. Дрон состоит из двигателя, блока управления и противовеса — это несколько крошечных узлов, скрепленных проволочным распорками. Он фактически прозрачный и просматривается насквозь, поэтому через него хорошо видно фон – это его важнейшее свойство.

Дрон вращается со скоростью всего 25 оборотов в секунду, но этого достаточно, чтобы человеческий глаз не мог зацепиться за его детали. Наблюдатели видят размытое пятно, подобие дымки, которая сливается с фоном. Заметить Phantom Twist в 10 раз сложнее, чем обычный дрон. Увы, его все еще прекрасно слышно – резкий звук двигателя выдает невидимку. Ученые надеются, что вскоре появятся новые, бесшумные миниатюрные моторы, которые еще больше приблизят их к созданию незаметного дрона.

Источник &#8212 Northwestern University


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