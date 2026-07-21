 

Технология Flex Titanium от Samsung сделает складные экраны исключительно долговечными

21.07.2026, 14:45, Разное
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Компания Samsung представила новую технологию дисплеев для складных устройств, получившую название Flex Titanium. Она призвана продемонстрировать баланс между прочностью, гибкостью и минимальной толщиной. В основе разработки лежат два титановых компонента и дебютирует она в следующем поколении складных Galaxy, анонс которых ожидается 22 июля.

По словам производителя, технология стала результатом семи поколений инноваций в области складных экранов. Подложка из титанового сплава размещается под OLED-панелью, что обеспечивает на 1900 % больше механической жесткости. Для достижения требуемой толщины используется прецизионная прокатка металла.

Дополнительная пластина из титана расположена под пленкой, что обеспечивает более плотный контакт с дисплеем и исключает воздушные зазоры. Как утверждают разработчики, эти решения должны уменьшить и заметность складки — одну из главных проблем гибких экранов.

Смартфоны со складными экранам долгое время позиционировались как будущее мобильных технологий, но их путь не был гладким. Высокая стоимость останавливала покупателей, а ранние версии страдали от технических недочетов. Сначала эта технология казалась решением несуществующей проблемы, но отношение к ней постепенно меняется.

Помимо цены, факторами, сдерживающими распространение складных дисплеев, остаются долговечность и заметный излом экрана. Если благодаря новой технологии складка станет менее выраженной, это станет важным шагом вперед для развивающегося и перспективного форм-фактора.Источник &#8212 Samsung


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