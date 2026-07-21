 

В Индонезии вынесен приговор по делу о траффике младенцев

21.07.2026, 12:18, Разное
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В Индонезии вынесен приговор 19 членам преступной группировки, которая незаконно вывезла из страны 34 младенцев и продала их под видом усыновления. По меньшей мере 12 из них были таким образом усыновлены в Сингапуре, пишет BBC.

Руководительница группировки, 70-летняя Ли Сиу Луань, приговорена к семи годам лишения свободы. Согласно материалам, она покупала новорожденных детей на острове Ява и обеспечивала им поддельные документы. Она решила не обжаловать приговор, приняв наказание.

Остальные фигуранты приговорены к срокам заключения от трех до шести лет. Среди них – нянечки, посредники, а возможно, и биологические матери, вовлеченные в деятельность группировки, существовавшей в 2023-2025 годах.

Открытым остается вопрос о будущем младенцев, которые обрели новых родителей в результате действий преступников.


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