 

Якутский скульптор вылепил из навоза панораму «Минцифры побеждает интернетную гидру»

21.07.2026, 11:00, Разное
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В Якутске в рамках ежегодного фестиваля мерзлотного искусства состоялась презентация монументальной панорамы, созданной местным скульптором-авангардистом Айхалом Борисовым. Композиция под названием «Минцифры побеждает интернетную гидру» полностью выполнена из отборного навоза, замороженного до состояния мрамора, и изображает эпическую битву: могучий богатырь с логотипом министерства на щите заносит меч над многоголовым чудовищем, каждая голова которого символизирует запрещённую соцсеть.

Сам автор пояснил, что выбор материала не случаен: навоз одновременно олицетворяет плодородие отечественной цифровой экосистемы и то, во что превратился трафик после установки ТСПУ. Панорама длиной шесть метров и высотой два метра включает в себя десятки тщательно проработанных фигур: богатырь-Минцифра в кольчуге из серверных патч-кордов, гидра с головами, подозрительно напоминающими логотипы запрещённых платформ, и толпа ликующих пользователей, смиренно склонившихся перед богатырём с роутерами в руках. По бокам композиции расположены барельефы, изображающие подвиги ведомства: героическая блокировка облачных сервисов, освобождение реестра от иноагентов и низвержение VPN в бездну. Искусствоведы назвали работу самым смелым образцом якутского навозного барокко.

«Я хотел показать извечную борьбу добра со злом в понятной народу форме, – рассказал Борисов. – Навоз – это честный материал. Интернет сейчас примерно из того же состоит, так почему бы не использовать его в искусстве? Запах со временем выветрится, а величие подвига Минцифры останется. Гидру я лепил три дня, и знаете, это очень медитативный процесс: добавляешь голову, прихлопываешь её, а она снова отрастает – прямо как тот мессенджер, не будем его называть».

В Минцифры уже заявили, что рассмотрят возможность отправки скульптуры в турне по городам России для поднятия духа пользователей Рунета.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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