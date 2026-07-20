 

Шахматистка Юдит Полгар отказалась от поста президента Венгрии

20.07.2026, 21:18, Разное
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Венгерская шахматистка еврейского происхождения Юдит Полгар отказалась от предложения занять пост президента страны.

В своем Facebook она поблагодарила всех, кто выдвигал ее кандидатуру. «Я не чувствую в себе достаточно сил, чтобы взять на себя историческую ответственность за объединение расколотой нации, поэтому не могу принять предложение», – написала она, добавив, что будет поддерживать нового независимого президента страны.

Ранее 16 представителей науки, культуры и спорта направили председателю парламента письмо с предложением выдвинуть Полгар на пост главы государства. Премьер-министр Петр Мадьяр поддержал эту инициативу и заявил, что для него было бы большой честью, если бы шахматистка согласилась стать президентом.

Полгар – самая успешная шахматистка в истории и единственная, преодолевшая порог в 2700 баллов рейтинга. Она с успехом выступала в мужских турнирах, побеждая в быстрых шахматах Магнуса Карлсена, Анатолия Карпова и Виши Ананда. В ближайшие дни ей исполнится 50 лет.

По информации радиостанции «Кан Бет», родители шахматистки и ее сестра проживают в Израиле.


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