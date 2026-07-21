Мошенники убедили Полину Лурье продать квартиру, которую она купила у Ларисы Долиной

Печально известная благодаря «Эффекту Долиной» квартира в центре Москвы снова оказалась в центре скандала – в начале июля телефонные мошенники убедили Полину Лурье «временно передать права в рамках спецоперации» на недвижимость столичному бизнесмену за 200 миллионов рублей.

«Преступники были настолько убедительны, что у меня не возникло никаких сомнений. Тут явно не обошлось без гипноза, НЛП и 25-го кадра. Только через две недели после продажи я поняла, во что вляпалась», – сказала Лурье.

Согласно материалам дела, после продажи квартиры Лурье передала мошенникам все полученные от покупателя деньги, а также свои накопления и драгоценности, общей стоимостью более 100 миллионов рублей.

«В настоящий момент личности злоумышленников установлены, ведётся их розыск. Также удалось отследить денежные средства, которые они получили. Вся сумма была конвертирована в криптовалюту и выведена из России», – говорится в официальном сообщении столичного ГУ МВД.

Теперь Лурье планирует через суд вернуть свою недвижимость, так как не считает себя «добросовестным продавцом». По мнению бизнесвумен, компенсировать все издержки покупателю должны преступники.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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