 

Мошенники убедили Полину Лурье продать квартиру, которую она купила у Ларисы Долиной

21.07.2026, 9:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Печально известная благодаря «Эффекту Долиной» квартира в центре Москвы снова оказалась в центре скандала – в начале июля телефонные мошенники убедили Полину Лурье «временно передать права в рамках спецоперации» на недвижимость столичному бизнесмену за 200 миллионов рублей.

«Преступники были настолько убедительны, что у меня не возникло никаких сомнений. Тут явно не обошлось без гипноза, НЛП и 25-го кадра. Только через две недели после продажи я поняла, во что вляпалась», – сказала Лурье.

Согласно материалам дела, после продажи квартиры Лурье передала мошенникам все полученные от покупателя деньги, а также свои накопления и драгоценности, общей стоимостью более 100 миллионов рублей.

«В настоящий момент личности злоумышленников установлены, ведётся их розыск. Также удалось отследить денежные средства, которые они получили. Вся сумма была конвертирована в криптовалюту и выведена из России», – говорится в официальном сообщении столичного ГУ МВД.

 Теперь Лурье планирует через суд вернуть свою недвижимость, так как не считает себя «добросовестным продавцом». По мнению бизнесвумен, компенсировать все издержки покупателю должны преступники.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

21.07 / Правозащитный проект Gulagu.net прекратил работу

21.07 / Ученые из России объяснили, почему воды Печоры в Баренцевом море не подчиняются сезону

21.07 / ВСУ — ночью сбиты 46 из 58 БПЛА. МО РФ — перехвачены 209 БПЛА. Удары по Липецку

21.07 / Астероид, предположительно, убивший динозавров, оказался исключительной редкостью из дальних окраин Солнечной системы

21.07 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1609-й день войны

20.07 / Источник в Вашингтоне — на фоне боевых действий переговоры с Ираном продолжаются

20.07 / Шахматистка Юдит Полгар отказалась от поста президента Венгрии

20.07 / Трамп ответил мэру Нью-Йорка — «Нетаниягу ни при каких обстоятельствах не будет арестован в США»

20.07 / Трамп — «За гибель каждого американского солдата Иран заплатит во много раз более высокую цену»

20.07 / Автостраховщики: использование услуги подвоза топлива в рамках КАСКО – это потребительский экстремизм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике