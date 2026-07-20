 

Источник в Вашингтоне — на фоне боевых действий переговоры с Ираном продолжаются

20.07.2026, 22:49, Разное
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США продолжают контакты с Ираном по поводу возможного прекращения огня, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Об этом журналист Барак Равид написал в социальной сети X со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По словам собеседника Равида, сейчас президент Дональд Трамп намерен заставить Иран заплатить цену за нарушение меморандума о взаимопонимании, нападения на суда в Ормузском проливе и гибель американских военнослужащих в Иордании.

«Эти разрушительные удары будут продолжаться до тех пор, пока президент не решит их прекратить. При этом переговоры между США и Ираном продолжаются», – заявил американский чиновник.

Ранее иранский источник сообщил агентству Reuters, что посредники передали Ирану предложение о десятидневном прекращении огня в войне с США. По словам источника, пауза должна позволить сторонам обсудить возвращение к временному соглашению, достигнутому в прошлом месяце. Агентство не привело дополнительных деталей предложения и ответа Ирана.


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