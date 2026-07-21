Правозащитный проект Gulagu.net прекратил работу

Международный правозащитный проект Gulagu.net, созданный для борьбы с пытками, коррупцией и злоупотреблениями властью в РФ и на постсоветском пространстве, прекратил работу. Об этом сообщил его основатель Владимир Осечкин.

«Решение было принято с учетом новых реалий и нежелания генерировать новые и дополнительные риски ни тем, кто еще держится внутри периметра, ни тем, кто вынужденно покинул страну и за ее пределами пытался хотя бы что-то делать», – цитирует его «Немецкая волна».

По его словам, участников проекта долго давили и травили, распространяли клевету, блокировали им счета и открыто дискриминировали. «Суды даже в Европе годами волокитили наши иски к клеветникам без решений», – сообщил правозащитник, добавив, что российские спецслужбы продолжают сеять рознь и в среде эмигрантов, а наиболее эффективным противникам режима грозит смерть.

В 2022 году Осечкин рассказал, что на него было совершено покушение во Франции: в него пытались стрелять из винтовки с лазерным прицелом, он заметил красную точку на стене. Осечкин также сообщил, что о готовящемся покушении его предупреждал расследователь Bellingcat Христо Грозев.

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