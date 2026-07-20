Автостраховщики: использование услуги подвоза топлива в рамках КАСКО – это потребительский экстремизм

Автостраховщики возмущены тем, что владельцы расширенного полиса КАСКО начали пользоваться услугой по доставке топлива. По мнению страховых компаний, использовать это право во время кризисных условиях – «нечестно и цинично». Некоторые даже назвали подобное поведение потребительским экстремизмом.

«Резервов у нас нет, сами закупаемся на АЗС. Я 4 часа простоял в очереди, смог залить только 10 литров, потом водитель ещё и обматерил меня – долго ехал, мало привёз, – пожаловался работник одной из страховых компаний. – Коллега пару раз выслушал про себя всякое и следующим таким умникам привёз 76-й, так у них инжектор прямо на месте крякнул. А потом заявку удалил из приложения, пусть доказывают теперь».

По словам другого собеседника, занимающего высокий пост в страховой компании, люди, не способные самостоятельно добыть топливо для своих автомобилей и перекладывающие всю ответственность на страховую компанию, – самые настоящие потребительские экстремисты, с которыми надо разрывать контракты.

«Скажу больше: я лично выступаю за то, чтобы за это лишать [водительских] прав, чтобы не могли такие ездить по дорогам. Потому что человек ведёт себя безответственно – увидел возможность что-то урвать, начинает сразу права качать, требовать что-то там… Союз страховых компаний России, насколько я знаю, сейчас готовит обращение к правительству через своих доверенных лиц для оперативного решения вопроса», – добавил источник.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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