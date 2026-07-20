 

Средиземноморская диета защитила сердце и мозг через крошечные белки, закодированные в митохондриях

20.07.2026, 17:34, Разное
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Традиционный тип питания жителей стран Средиземноморья считается одним из самых полезных для здоровья. Такая диета включает свежие овощи и фрукты, бобовые и зерновые культуры, оливковое масло. Рыба и птица составляют небольшую часть рациона, мясо и яйца появляются на столе редко. Эти принципы объединяют кухни большинства стран, окружающих Средиземное море, несмотря на культурные и религиозные различия народов.

 

В начале 2000-х годов исследователи из Гарварда и Афинского университета в течение трех лет изучали основные показатели здоровья 22 тысяч греков. Ученые заявили, что соблюдение принципов средиземноморской диеты устойчиво связано с увеличением продолжительности жизни.

 

Другие работы показывали: диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. Эти данные способствовали популярности такого типа питания: его основные принципы входят в том числе в рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

 

В новой работе итальянские ученые проанализировали данные о развитии сердечно-сосудистых заболеваний у 19 000 человек, ставших участниками когортного исследования Moli-sani Project. В нем приняли участие жители итальянской административной области Молизе в возрасте старше 35 лет. Исследование началось в 2005 году.

 

Ученые отслеживали показатели здоровья участников исследования на протяжении четырех лет. Выяснилось, что следование принципам средиземноморской диеты действительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако эта зависимость четко прослеживалась лишь у образованных и обеспеченных людей. Диета лучше всего «работала» для людей с высшим образованием и доходами, превышающими 40 000 евро в год (доход домохозяйства в целом). Даже если люди с меньшим доходом и более низким уровнем образования придерживались средиземноморского рациона так же последовательно, риск развития заболеваний все равно оказывался выше.

 

По мнению ученых, причина разницы состоит в том, что люди с высоким социально-экономическим статусом могут позволить себе более качественное и разнообразное питание. В их рационе чаще присутствуют рыба и много сортов овощей и фруктов.

 

Эксперты уточняют, что недостаточное разнообразие пищи — не единственная причина разницы в уровне заболеваемости. Менее обеспеченные люди подвергаются большему стрессу и не всегда имеют постоянный доступ к медицинским услугам. Однако результаты работы показывают, что разнообразие рациона остается важным фактором, влияющим на здоровье.

 

Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Epidemiology.

Ранее генетики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что ночные приемы пищи плохо влияют на когнитивные способности.


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