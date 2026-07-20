 

Взрыв у здания ФБР в Нью-Йорке, подозреваемый задержан

20.07.2026, 17:30, Разное
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В Нью-Йорке прозвучал взрыв рядом со зданием на Фолли-Сквер в нижнем Манхеттене, где расположены офисы десятков федеральных агентств, в том числе ФБР и Иммиграционной службы. Расследование передано отделу ФБР по борьбе с террором.

Взрыв произошел в одном из мусорных баков, пожарные оперативно потушили пламя, пострадавших не было. По подозрению в причастности задержан один человек. По предварительной версии следствия, речь идет об акции, направленной против иммиграционной службы.

Как пишет CBS News, подозреваемый был задержан на лестнице, ведущей в здание. У него были обнаружены ружье и патроны для страйкбола, галогеновый светильник и шлем. Огня из оружия, которое выглядит как настоящее, он не открывал.


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