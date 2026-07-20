 

Ассоциация жертв политических репрессий попросила вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь

20.07.2026, 9:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал инициативу Ассоциации жертв политических репрессий и их потомков о «восстановлении исторической справедливости» в отношении монумента Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади, который был снесён в августе 1991 года.

В канун 100-летия со дня смерти основателя ВЧК активисты предложили вернуть памятник на место, на котором он был установлен в 1958 году, а Лубянку переименовать в площадь Дзержинского.

«Феликс Эдмундович сделал столько хорошего для нашей страны, что он заслуживает стоять в центре столицы. Памятник Дзержинскому будет лучшим символом окончания либеральной вакханалии», – сказал автор инициативы Николай Лядов.

В торжественной церемонии возвращения памятника примут участие мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и другие видные общественные деятели. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.07 / Ученые раскрыли, как менялись медицинские термины за три столетия

20.07 / Российская армия атаковала под Одессой сухогруз, десять погибших

20.07 / Премьер-министр Венгрии предложит пост президента шахматистке Юдит Полгар

20.07 / ВСУ — ночью сбиты 81 из 94 БПЛА. МО РФ — сбит 381 БПЛА. Удары по Wildberries и нефтебазе в Подмосковье

20.07 / «Росатом» испытал опытный образец электролизной установки для производства водорода

19.07 / УАЗ «Буханку» оснастили композитной броней, затвердевающей под солнцем

19.07 / Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19.07 / Бэкдор GigaWiper непрерывно шпионит за пользователями и навсегда стирает информацию с их дисков

19.07 / Ивановский священник, превращавший воду в бензин, отлучён от церкви за спекуляцию

19.07 / Президент Ливана встретился в Вашингтоне с Марко Рубио

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике