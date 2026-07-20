Ассоциация жертв политических репрессий попросила вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал инициативу Ассоциации жертв политических репрессий и их потомков о «восстановлении исторической справедливости» в отношении монумента Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади, который был снесён в августе 1991 года.

В канун 100-летия со дня смерти основателя ВЧК активисты предложили вернуть памятник на место, на котором он был установлен в 1958 году, а Лубянку переименовать в площадь Дзержинского.

«Феликс Эдмундович сделал столько хорошего для нашей страны, что он заслуживает стоять в центре столицы. Памятник Дзержинскому будет лучшим символом окончания либеральной вакханалии», – сказал автор инициативы Николай Лядов.

В торжественной церемонии возвращения памятника примут участие мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и другие видные общественные деятели.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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