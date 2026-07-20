 

Российская армия атаковала под Одессой сухогруз, десять погибших

20.07.2026, 10:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Военно-морские силы Украины сообщили, что 19 июля недалеко от Одессы российская армия нанесла удар по сухогрузу Golden Leo, принадлежащему турецкой компании и шедшему под флагом Гвинеи-Биссау.

В судно, перевозившее кукурузу, попали три крылатые ракеты Х-59/Х-69. В результате погибли десять человек – девять членов команды и украинский лоцман. Остальные восемь членов экипажа, в который входили граждане Сирии и Индии, были спасены к ходе ночной поисковой операции.

«Мы выражаем соболезнования семьям, потерявшим близких. Мы решительно осуждаем новое военное преступление России, направленное против мирного судоходства, международной торговли и свободы навигации», – говорится в заявлении Управления портов Украины.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.07 / Премьер-министр Венгрии предложит пост президента шахматистке Юдит Полгар

20.07 / Ассоциация жертв политических репрессий попросила вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь

20.07 / ВСУ — ночью сбиты 81 из 94 БПЛА. МО РФ — сбит 381 БПЛА. Удары по Wildberries и нефтебазе в Подмосковье

20.07 / «Росатом» испытал опытный образец электролизной установки для производства водорода

19.07 / УАЗ «Буханку» оснастили композитной броней, затвердевающей под солнцем

19.07 / Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19.07 / Бэкдор GigaWiper непрерывно шпионит за пользователями и навсегда стирает информацию с их дисков

19.07 / Ивановский священник, превращавший воду в бензин, отлучён от церкви за спекуляцию

19.07 / Президент Ливана встретился в Вашингтоне с Марко Рубио

19.07 / В аэропорту Лондона поврежден самолет Israir, в Израиле полагают, что это сделано преднамеренно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике