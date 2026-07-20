 

Автором иранских пропагандистских видео в стиле LEGO оказался медбрат из США

20.07.2026, 11:00, Разное
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Как пишет The New York Post, медбрат из американского Милуоки Махди Хеммат является автором вирусных роликов в стиле LEGO, созданных искусственным интеллектом, которые прославляют Иран и критикуют США.

Хеммат называет себя «LEGO-журналистом, который кирпичик за кирпичиком рассказывает об информационной войне. У него есть 180000 подписчиков в социальных сетях – прежде всего, в Instagram и TikTok. Его последнее видео изображает покушение на ультраконсервативного комментатора Лору Лумер.

Перед этим Хеммат опубликовал видео, посвященное смерти сенатора Линдси Грэма. «Ястреб войны сбит, ястреб войны сбит. Сердце не бьется, а ведь ты призвал спалить все города. Ты первый в очереди, сбитый ястреб», – говорится в сопровождающем тексте.

37-летний медбрат впервые рассказал, что является автором видео, еще в апреле в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT. Он назвал США террористическим государством, которого подобные дешевые кампании в интернете заставляют тратить миллиарды на контрпропаганду.

«Исламская республика и ее сторонники высмеивают Трампа. LEGO-анимация мгновенно становится вирусной. Она показывает президента, чей эпшейновский режим может лишь болтать, но не действовать, потому что за веревочки дергает Нетаниягу и его дьявольская синагога», – заявлял он.


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