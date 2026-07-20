Премьер-министр Венгрии предложит пост президента шахматистке Юдит Полгар

Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр сообщил, что предложит пост президента страны легендарной шахматистке Юдит Полгар. Если предложение будет принято, гроссмейстер еврейского происхождения будет занимать пост до вступления в силу новой конституции.

«Она самая подходящая кандидатура, чтобы возглавить государство. Ее имя на протяжении десятилетий – синоним таланта и упорства. Нам нужны мир, единство и президент, которым будет гордиться каждый. Это не работа, а высочайшее поприще. Задача президента – представлять каждого венгра», – заявил он.

«Источник ее славы – не политическая принадлежности и связи, а невероятный талант, трудолюбие, достоинство и честь. Я надеюсь, что она примет предложение. Это станет большой честью для всех нас», – добавил глава правительства.

Полгар – самая успешная шахматистка в истории и единственная, преодолевшая порог в 2700 баллов рейтинга. Она с успехом выступала в мужских турнирах, побеждая в быстрые шахматы Магнуса Карлсона, Анатолия Карпова и Виши Ананда. В ближайшие дни ей исполнится 50 лет.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro