 

В финале чемпионата мира по футболу победила «Единая Россия» – соцопрос

20.07.2026, 11:18, Разное
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Победителем чемпионата мира по футболу стала политическая партия «Единая Россия». Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Российского центра изучения мнения (РЦИОМ). 

Специалистами центра были опрошены онлайн несколько тысяч респондентов. На вопрос о победителе турнира им были предложены три варианта ответа: Испания, Аргентина и «Единая Россия». В условиях острой конкуренции победу с результатом 40% добыла российская политическая партия, Аргентину поддержал 31%, Испанию – 29% опрошенных. 

Работу «Единой России» положительно оценили 60%, сборной Аргентины по футболу – 25%, а сборной Испании – 15% респондентов. О необходимости смены тренерского и игрового состава в «Единой России» заявили 30% опрошенных, в Аргентине – 50%, а в Испании – 20%. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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