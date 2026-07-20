Ученые раскрыли, как менялись медицинские термины за три столетия

Как отметила доцент кафедры филологических дисциплин ТМУ Минздрава России Анастасия Владимировна Петрухина, медицинские термины — это динамическая система, где когнитивные и дискурсивные процессы тесно связаны. То, как специалисты понимают тот или иной термин, напрямую отражается в словарях. Если раньше словари фиксировали довольно узкие, первичные значения, то современные издания дают более комплексные и многоаспектные трактовки.

Особенно показателен путь, который проходят слова на стыке общеупотребительного и научного языка. На ранних этапах становления терминологии происходила терминологизация: на базе устаревших или общеупотребительных значений формировались специальные смыслы. Позже, в конце XX века, активизировался обратный процесс — транстерминологизация. Медицинские термины стали заимствовать значения из других научных областей (естественных, технических, гуманитарных) и, в свою очередь, служить базой для терминов новых направлений.

Любопытный срез дает анализ Национального корпуса русского языка: в учебно-научных и публицистических текстах медицинские термины работают как инструмент точной передачи знаний — выполняют номинативную и репрезентативную функции. А в художественной литературе иначе: здесь термины быстро теряют строгую терминологичность, обретают метафорические оттенки и становятся средством создания образов и характеристик персонажей.

«Наше исследование показывает, что медицинский термин — не застывшая единица, а живой элемент языка, который развивается под влиянием профессиональной практики, междисциплинарных связей и даже художественных задач, — сообщила Петрухина. — Именно поэтому важно изучать не только значение термина, но и то, как он функционирует в разных типах текстов».

В планах исследователя сосредоточиться на функциональном аспекте медицинской терминологии, изучить, как особенности ситуации и стиля профессионального общения влияют на выбор и употребление терминов. Результаты работы, опубликованной в журнале «Филологические науки. Вопросы теории и практики», могут быть полезны не только лингвистам, но и специалистам, которым важно точно формулировать смыслы: от преподавателей и авторов учебников до редакторов научных публикаций.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro