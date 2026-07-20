 

Ученые раскрыли, как менялись медицинские термины за три столетия

20.07.2026, 10:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Как отметила доцент кафедры филологических дисциплин ТМУ Минздрава России Анастасия Владимировна Петрухина, медицинские термины — это динамическая система, где когнитивные и дискурсивные процессы тесно связаны. То, как специалисты понимают тот или иной термин, напрямую отражается в словарях. Если раньше словари фиксировали довольно узкие, первичные значения, то современные издания дают более комплексные и многоаспектные трактовки.

Особенно показателен путь, который проходят слова на стыке общеупотребительного и научного языка. На ранних этапах становления терминологии происходила терминологизация: на базе устаревших или общеупотребительных значений формировались специальные смыслы. Позже, в конце XX века, активизировался обратный процесс — транстерминологизация. Медицинские термины стали заимствовать значения из других научных областей (естественных, технических, гуманитарных) и, в свою очередь, служить базой для терминов новых направлений.

Любопытный срез дает анализ Национального корпуса русского языка: в учебно-научных и публицистических текстах медицинские термины работают как инструмент точной передачи знаний — выполняют номинативную и репрезентативную функции. А в художественной литературе иначе: здесь термины быстро теряют строгую терминологичность, обретают метафорические оттенки и становятся средством создания образов и характеристик персонажей.

«Наше исследование показывает, что медицинский термин — не застывшая единица, а живой элемент языка, который развивается под влиянием профессиональной практики, междисциплинарных связей и даже художественных задач, — сообщила Петрухина. — Именно поэтому важно изучать не только значение термина, но и то, как он функционирует в разных типах текстов».

В планах исследователя сосредоточиться на функциональном аспекте медицинской терминологии, изучить, как особенности ситуации и стиля профессионального общения влияют на выбор и употребление терминов. Результаты работы, опубликованной в журнале «Филологические науки. Вопросы теории и практики», могут быть полезны не только лингвистам, но и специалистам, которым важно точно формулировать смыслы: от преподавателей и авторов учебников до редакторов научных публикаций.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.07 / Сотрудник НИИ, связанного с «Роскосмосом», арестован в Москве по делу об измене

20.07 / Российская армия атаковала под Одессой сухогруз, десять погибших

20.07 / Премьер-министр Венгрии предложит пост президента шахматистке Юдит Полгар

20.07 / Ассоциация жертв политических репрессий попросила вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь

20.07 / ВСУ — ночью сбиты 81 из 94 БПЛА. МО РФ — сбит 381 БПЛА. Удары по Wildberries и нефтебазе в Подмосковье

20.07 / «Росатом» испытал опытный образец электролизной установки для производства водорода

19.07 / УАЗ «Буханку» оснастили композитной броней, затвердевающей под солнцем

19.07 / Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19.07 / Бэкдор GigaWiper непрерывно шпионит за пользователями и навсегда стирает информацию с их дисков

19.07 / Ивановский священник, превращавший воду в бензин, отлучён от церкви за спекуляцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике