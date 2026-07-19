Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1607-й день войны

Минобороны РФ 19 июля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Могрица и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Хатнее, Липцы, Слатино, Лозовое, Золочев и Белый Колодезь Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Грушевка Харьковской области, Красный Лиман и Татьяновка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, 19 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, 155-мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной бригад, бригады охраны генерального штаба, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Николайполье, Веролюбовка, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка и Новониколаевка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 195 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новотроицкое, Новопавловка, Ивановка Днепропетровской области, Нововодяное, Артема, Рубежное, Грузское, Белозерское, Анновка, Сергеевка, Шевченко и Доброполье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Вольное Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Чаплино, Малиновка, Великомихайловка, Просяная Днепропетровской области, Свобода и Зоревка Запорожской области. Противник потерял до 480 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Веселянка, Лежино, Юрковка и Орехов Запорожской области. Уничтожено более 75 военнослужащих, 24 автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и две станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов больной дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 678 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 184608 беспилотных летательных аппаратов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30203 танка и других боевых бронированных машин, 1760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35816 орудий полевой артиллерии и минометов, 66870 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 231000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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