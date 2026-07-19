УАЗ «Буханку» оснастили композитной броней, затвердевающей под солнцем

Изображение: ТАСС

На недавней выставке «Дрон Экспо 2026», посвященной беспилотным авиационным системам, общественности показали нестандартную версию УАЗ СГР. Главной особенностью показанного образца стала композитная броня, созданная специалистами московского «Фотополимера», которая затвердевает под воздействием солнечного света.

Принцип работы защиты отличается от привычных решений. Защитные пластины, применяемые в обычных армейских бронежилетах, размещают в тканевых карманах, а в этой разработке их интегрировали в композитный материал со специальной смолой. Достаточно воздействия ультрафиолета, и смола за четыре минуты полимеризуется, надежно фиксируя покрытие.

В отличие от стальной брони, которую сложно адаптировать к изогнутым поверхностям кузова «Буханки», полимер легко наносится на сложные формы. Более того, технологию можно применять не только для автотранспорта, но и для защиты иного оборудования — например, емкостей для хранения нефтепродуктов, трубопроводов и т.п.

Результаты испытаний в «ЦНИИточмаш» подтвердили эффективность решения: класс защиты Бр5: броня способна выдержать попадание пули калибра 7,62 мм из винтовки; класс С2: обеспечивается защита от осколков, движущихся со скоростью до 750 м/с; материал сохраняет рабочие характеристики в широком температурном диапазоне — от −50 до +50 °C; даже при полном погружении в воду защитные свойства не снижаются. По уровню пулестойкости броня сопоставима со стандартным бронежилетом модели 6Б45, который также соответствует классу Бр5. Таким образом, фургон получил защиту, аналогичную индивидуальной экипировке пехотинца.

Изображение: ТАСС

Особого внимания заслуживает оригинальная деталь конструкции — металлические иглы, установленные на кузове. Они служат механической ловушкой для дронов — при сближении беспилотник натыкается на иглы до того, как сможет взорваться рядом с обшивкой. Благодаря этому взрывная волна с осколками расходится по сторонам, а избыточное давление дополнительно гасится за счет эластичности полимерного слоя.

Полимерную броню поставляют в герметичных емкостях в состоянии вязкой пасты. Для ее нанесения не нужно специальное оборудование — можно использовать обычный валик или краскопульт. Ремонт поврежденных участков тоже достаточно прост — необходимо зачистить нужное место, затем нанести свежий слой пасты и дать ему затвердеть под солнцем.

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