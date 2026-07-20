В Китае прошел первый в мире боевой турнир среди андроидов

В китайском городе Шэньчжэне завершился первый в мире турнир по свободному бою среди гуманоидных роботов. Инициатором состязания выступила фирма EngineAI, а число команд-участников достигло 32. Все боты базировались на стандартизированной платформе T800. Роботы наносили удары ногами и руками, демонстрировали уклонения и восстановление после падений — причем некоторые машины продолжали бой, даже лишившись головы. Робот T800 высотой 1,73 метра и весом 75 кг оснащен 29 степенями свободы и системами динамического восприятия и амортизации, которые позволяют выдерживать многократные удары.

Его корпус выполнен из авиационного алюминия, активное охлаждение ног и твердотельная батарея обеспечивают до четырех часов интенсивной работы. Мультимодальное восприятие включает 360-градусный лидар и стереокамеры для навигации, а двигатели развивают крутящий момент порядка 450 Н⋅м, позволяя выполнять сложные акробатические движения. Вычислительный модуль на базе NVIDIA AGX Orin и Intel N97 поддерживает AI-производительность на уровне 275 TOPS, что открывает перспективы для использования андроида в сферах логистики, гостиничного бизнеса и совместной работы с людьми.

Организаторы подчеркнули, что цель турнира — не просто определить победителя, а оценить точность ударов, устойчивость, оборонительные маневры и общую живучесть андроидов в условиях реального столкновения. Турнир стал частью китайской стратегии ускорения разработки гуманоидных роботов через практические испытания. Выбор единой платформы T800 снижает порог входа для небольших компаний и способствует сотрудничеству науки и бизнеса. Впрочем, эксперты предостерегают: оптимизация роботов для боев не должна уводить разработчиков от их основного предназначения — промышленных и сервисных задач.

Источник — GT

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