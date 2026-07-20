 

В Китае прошел первый в мире боевой турнир среди андроидов

20.07.2026, 13:45, Разное
  Поддержать в Patreon

В китайском городе Шэньчжэне завершился первый в мире турнир по свободному бою среди гуманоидных роботов. Инициатором состязания выступила фирма EngineAI, а число команд-участников достигло 32. Все боты базировались на стандартизированной платформе T800. Роботы наносили удары ногами и руками, демонстрировали уклонения и восстановление после падений — причем некоторые машины продолжали бой, даже лишившись головы. Робот T800 высотой 1,73 метра и весом 75 кг оснащен 29 степенями свободы и системами динамического восприятия и амортизации, которые позволяют выдерживать многократные удары.

Его корпус выполнен из авиационного алюминия, активное охлаждение ног и твердотельная батарея обеспечивают до четырех часов интенсивной работы. Мультимодальное восприятие включает 360-градусный лидар и стереокамеры для навигации, а двигатели развивают крутящий момент порядка 450 Н⋅м, позволяя выполнять сложные акробатические движения. Вычислительный модуль на базе NVIDIA AGX Orin и Intel N97 поддерживает AI-производительность на уровне 275 TOPS, что открывает перспективы для использования андроида в сферах логистики, гостиничного бизнеса и совместной работы с людьми.

Организаторы подчеркнули, что цель турнира — не просто определить победителя, а оценить точность ударов, устойчивость, оборонительные маневры и общую живучесть андроидов в условиях реального столкновения. Турнир стал частью китайской стратегии ускорения разработки гуманоидных роботов через практические испытания. Выбор единой платформы T800 снижает порог входа для небольших компаний и способствует сотрудничеству науки и бизнеса. Впрочем, эксперты предостерегают: оптимизация роботов для боев не должна уводить разработчиков от их основного предназначения — промышленных и сервисных задач.

Источник &#8212 GT


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1608-й день войны

20.07 / С Плесецка в обстановке секретности вывели на орбиту новую партию российских спутников «Рассвет»

20.07 / Совместный просмотр спорта усилил любовь друг к другу

20.07 / Историк объяснил, почему римлянам запрещали носить длинные волосы

20.07 / Россиянам напомнили о запрете, который вступает в силу с 1 сентября

20.07 / В MIT напечатали на 3D-принтере суперпрочный мост с экономией 76% бетона

20.07 / Кир Страмер покинул пост премьер-министра Великобритании

20.07 / В Сибири разработали перспективную методику ликвидации разливов нефти

20.07 / Поведение датчиков на основе углеродных нанотрубок предсказали с помощью новой модели

20.07 / В финале чемпионата мира по футболу победила «Единая Россия» – соцопрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике