 

Россиянам напомнили о запрете, который вступает в силу с 1 сентября

20.07.2026, 13:18, Разное
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Россиянам напомнили о том, что 1 сентября 2026 года в силу вступает запрет, за нарушение которого предусмотрены штрафы, исправительные работы и лишение свободы в случае повторного правонарушения. Власти намерены особенно строго пресекать случаи публичного нарушения запрета.

Противоправное действие будет караться штрафом в размере 5 – 10 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей – для юридических. Рецидив в течение двух лет после вступления предыдущего приговора в законную силу посчитают отягчающим обстоятельством – в этом случае суд назначит от 150 часов исправительных работ или от 1 до 5 лет лишения свободы.

«С учётом предыдущей правоприменительной практики по сходным статьям я бы не рассчитывал на мягкие наказания даже в случае первого нарушения этого запрета, – говорит старший партнёр адвокатского бюро «Рубинштейн и партнёры» Владислав Иванов. – Лучший способ не потратить силы, нервы и время – это строго соблюдать новый закон и не допускать его нарушений».

Поскольку ответственность предусмотрена в том числе для несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста, родителям рекомендуют в доступной форме объяснить детям-подросткам, как не нарушить запрет – ведь даже если совершить противоправное действие случайно или по незнанию, можно столкнуться с жёсткой реакцией правоохранительной и судебной системы.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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