 

В Сибири разработали перспективную методику ликвидации разливов нефти

20.07.2026, 12:45, Разное
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Изображение сгенерировано нейросетью

Ученые Сургутского госуниверситета (СурГУ) в партнерстве с Сибирским федеральным университетом (СФУ) предложили перспективный подход к устранению нефтяных загрязнений — методика опирается на местную почвенную микрофлору. Их работа особенно актуальна для северных территорий, где традиционные методы ликвидации последствий разливов нефти в основном показывают низкую результативность.

В основе предложенного подхода лежит технология биоремедиации, которая предполагает задействование природных микроорганизмов, способных расщеплять нефтяные соединения. При этом ранее большинство научных работ фокусировалось на изучении отдельных параметров, влияющих на ход очистки, не рассматривая их в комплексе.

Совместными усилиями исследователи определили оптимальный способ усиления активности почвенных бактерий — с помощью азотных удобрений. Ключевым средством «запуска» микробиологического процесса оказалась аммиачная селитра — распространенное удобрение, применяемое весной для активизации роста растений, которое способно стимулировать жизнедеятельность микроорганизмов, разлагающих нефтепродукты.

Для проверки гипотезы ученые провели серию экспериментов, в рамках которых в качестве субстрата использовали песчаную почву, типичную для северных широт. Образцы намеренно загрязняли нефтью, а затем выдерживали при разных температурах. В ходе опытов специалисты отслеживали, как меняется концентрация нефтепродуктов и численность почвенных микроорганизмов при различных схемах внесения азотных стимуляторов.

Результаты показали, что наилучшие показатели очистки достигаются при начальном уровне загрязнения примерно в 50 г/кг нефти. Это подтверждает, что успех биоремедиации зависит не от одного параметра, а от совокупности условий — включая температуру среды, степень загрязнения и форму используемого азотного удобрения.

В дальнейшем ученые планируют отработать данный подход в условиях, близких к реальным. Кроме того, они займутся поиском дополнительных способов ускорения восстановления почв. В частности, рассматривается перспектива применения специально отобранных штаммов бактерий, эффективно разлагающих нефть, а также комбинирование разных методов биоремедиации для достижения максимальной результативности очистки.


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