 

Ивановский священник, превращавший воду в бензин, отлучён от церкви за спекуляцию

19.07.2026, 18:19, Разное
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Епархиальный суд Ивановской области вынес решение об отлучении от церкви отца Николая (Сечинова), настоятеля небольшого прихода в городе Шуя, который на протяжении последних месяцев совершал то, что прихожане считали чудом, а следователи – мошенничеством. Священник, используя некий ритуал с молитвой и канистрой водопроводной воды, превращал жидкость в автомобильное топливо марки АИ-95 и продавал его страждущим водителям по цене ниже рыночной. 

В ходе разбирательства выяснилось, что отец Николай поставил божественную благодать на коммерческие рельсы и даже ввёл систему абонементов: за пять освящённых канистр шестая полагалась бесплатно, а для постоянных клиентов действовала скидка в 13% в обмен на пожертвование храму. Церковные власти подчеркнули, что само по себе чудо претворения воды в бензин не противоречит канону – в конце концов, прецедент в Кане Галилейской имел место с вином. Однако использование таинства для личного обогащения и, что ещё хуже, для демпинга на топливном рынке, является тяжким грехом и подрывает доверие к церкви как к институту, свободному от коммерческих интересов.

«Господь наш Иисус Христос превратил воду в вино, чтобы порадовать гостей свадьбы, а не для того, чтобы сбить цену на алкоголь в соседней лавке, – заявил представитель епархии. – Отец Николай забыл, что благодать не продаётся, особенно когда она пахнет бензином. Если бы он бесплатно раздавал топливо страждущим, мы бы ещё подумали о беатификации, но он заправлял даже машину главы района по двойному тарифу».

Сам отец Николай после отлучения заявил, что продолжит свою деятельность в формате ИП, и уже арендовал помещение под автомастерскую с говорящим названием «Чудо-сервис».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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