В аэропорту Лондона поврежден самолет Israir, в Израиле полагают, что это сделано преднамеренно

Рейс авиакомпании Israir из Лондона в Тель-Авив, запланированный на пятницу, был отменен после того, как автомобиль одной из наземных служб врезался в самолет.

После столкновения лайнеру потребовалась техническая проверка, что привело к отмене рейса и сбоям в расписании. Часть пассажиров разместили в гостиницах, другие остались в аэропорту в ожидании другого рейса. Пассажиры, соблюдающие шаббат, были вынуждены остаться в Лондоне до воскресенья.

По словам пассажиров, после происшествия они около часа находились в самолете без кондиционирования, а затем еще примерно час ждали окончательного решения об отмене рейса.

Сайт «Мако» пишет, что это третий случай в аэропорту Лондона, когда автомобиль обслуживающей компании «задевает» самолет Israir. В связи с повторением инцидентов в Израиле возникли подозрения, что столкновение было преднамеренным и имеет националистический мотив.

Израиль обратился к британским и лондонским авиационным властям с требованием разъяснений.

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