 

ВСУ — ночью сбиты 81 из 94 БПЛА. МО РФ — сбит 381 БПЛА. Удары по Wildberries и нефтебазе в Подмосковье

20.07.2026, 8:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 20 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 2 авиационные ракеты Х-59/69 и 94 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 81 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания одной ракеты и 9 ударных БПЛА в 9 локациях. Причинен ущерб в Черниговской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 20 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 381 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями. Были атакованы нефтебаза в Подольске Московской области, а также три крупных сортировочных терминала Wildberries в Подмосковье, в том числе в Подольске.

Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

20.07 / «Росатом» испытал опытный образец электролизной установки для производства водорода

19.07 / УАЗ «Буханку» оснастили композитной броней, затвердевающей под солнцем

19.07 / Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19.07 / Бэкдор GigaWiper непрерывно шпионит за пользователями и навсегда стирает информацию с их дисков

19.07 / Ивановский священник, превращавший воду в бензин, отлучён от церкви за спекуляцию

19.07 / Президент Ливана встретился в Вашингтоне с Марко Рубио

19.07 / В аэропорту Лондона поврежден самолет Israir, в Израиле полагают, что это сделано преднамеренно

19.07 / Трамп — «Антироссийские санкции надо распространить на Иран»

19.07 / Работники Google объявили забастовку против удаления MАХ и VK

19.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1607-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике