«Росатом» испытал опытный образец электролизной установки для производства водорода

Изображение: Росэнергоатом

Специалисты топливного дивизиона «Росатома» успешно провели испытания прототипа электролизной установки, предназначенной для получения водорода. Целью проекта является налаживание выпуска отечественного оборудования, используемого в водородной энергетике. Кроме того, на базе этой разработки в перспективе планируют создать целую серию электролизных систем с высокой производительностью.

Прототип установки, созданный в рамках научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в интересах «Концерна Росэнергоатом», способен вырабатывать 5 м³ водорода в час. Тестирование показало надежность оборудования: оно стабильно проработало более 8 000 часов, с периодическим включением режима повышенной нагрузки, составляющей 115 % от расчетного значения.

Установка отличается компактностью и высокими эксплуатационными параметрами — на дистиллированной воде она выдает водород чистотой 99,9%, а выходное давление достигает 1,5 МПа.

Благодаря высокой динамичности системы производительность можно нарастить или снизить на 50 % не более чем за 10 секунд, что позволит быстро адаптировать оборудование к различным производственным задачам. При этом энергозатраты российской электролизной батареи находятся на уровне передовых зарубежных аналогов: менее 4,0 кВт·ч на каждый кубометр водорода.

Технология электролиза, разработанная специалистами из Новоуральска, не зависит от импортных решений. Ее основа — анионпроводящая матрица, которая позволяет обойтись без жидкой щелочи, сохранить высокие динамические показатели и не предъявлять жестких требований к качеству подаваемой воды.

По итогам испытаний заявленные технические параметры устройства подтвердились. Кроме того, инженеры предложили ряд усовершенствований, которые помогут удешевить производство установок, сделать оборудование более надежным и эффективным в эксплуатации.Источник — Росэнергоатом

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