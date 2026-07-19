 

Трамп — «Антироссийские санкции надо распространить на Иран»

19.07.2026, 16:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп выступил в сети Truth Social с призывом распространить антироссийские санкции на Иран. «Республиканцы должны сделать это. Это то, что хотел Линдси, и это то, что произойдет», – написал он.

Напомним: сенатор-республиканец Линдси Грэм, скончавшийся 11 июля в результате расслоения аорты, был одним из самых последовательных сторонников Израиля и Украины на Капитолийском холме. Он готовил новый пакет санкций против России, которые намеревался распространить и на Иран.

Незадолго до смерти Грэм посетил Украину, где 10 июля встречался с президентом Владимиром Зеленским и обсуждал усиление санкционного давления на Россию. Это был его десятый визит в Украину после начала полномасштабной войны.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

19.07 / В аэропорту Лондона поврежден самолет Israir, в Израиле полагают, что это сделано преднамеренно

19.07 / Работники Google объявили забастовку против удаления MАХ и VK

19.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1607-й день войны

19.07 / В Гайане затонул паром с 116 пассажирами на борту

19.07 / В России разрешать регистрировать автомобили, похищенные за границей

19.07 / Япония меняет закон об имперском наследии, но сохраняет запрет на женщин-императриц

19.07 / В США вывели генно-модифицированных коров, дающих бензин вместо молока

19.07 / «Мадяр» — украинские дроны атаковали 13 энергообъектов в Крыму и четыре российских судна

19.07 / FIFA отменила финальный матч чемпионата мира

19.07 / Пользователи Facebook сообщают о сбое — проблемы со входом и загрузкой ленты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике