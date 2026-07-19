 

Группа израильских туристов подверглась нападению в Черногории

19.07.2026, 9:30, Разное
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Группа израильских туристов подверглась нападению на пляже в Черногории. Как пишет N12, инцидент произошел около недели назад: после того как отдыхающие сказали, что приехали из Израиля, несколько человек начали оскорблять их и выкрикивать антиизраильские лозунги. Позднее они вернулись с группой примерно из 20 человек.

По словам участников поездки, нападение продолжалось около десяти минут. Туристов били, в том числе ногами. Один из пострадавших получил перелом челюсти и перенес операцию, другому выбили зубы. Несколько человек потеряли сознание или не помнят отдельные эпизоды произошедшего. Одного из раненых доставили в Израиль для лечения.

Двое участников группы, Керем Лави и Нафтали а-Коэн, рассказали, что нападавшие выкрикивали «Свободу Палестине» и ругательства в адрес Израиля. Туристы утверждают, что до начала конфликта они никому не мешали и просто находились на пляже.

По словам израильтян, после нападения они обратились к находившимся поблизости полицейским, однако те не приняли их жалобу и заявили, что туристы мешают местным жителям шумом.

Официальной реакции полиции Черногории в публикации N12 не приводится.


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