 

В США вывели генно-модифицированных коров, дающих бензин вместо молока

19.07.2026, 13:18, Разное
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Американская биотехнологическая компания AgriFuel объявила об успешном завершении многолетнего эксперимента: группа генно-модифицированных коров начала давать автомобильное топливо вместо молока. Первое стадо из 12 бурёнок, размещённое на секретной ферме в Техасе, ежедневно производит до 200 литров бензина марки АИ-95, который, по заверению разработчиков, по октановому числу превосходит традиционный и при сгорании пахнет свежескошенной травой.

Технология, лежащая в основе прорыва, держится в строжайшем секрете, однако источники в компании сообщают, что в геном коровы был внедрён фрагмент ДНК нефтеобразующих бактерий, а также ген неприхотливости от кактуса, позволяющий животному перерабатывать в топливо практически любую биомассу. Фермеры, участвующие в пилотной программе, окрестили новый тип скота «бензиновой породой» и отмечают побочный эффект: навоз таких коров представляет собой готовый асфальт, что значительно упрощает строительство подъездных дорог к фермам.

Экологические активисты выразили обеспокоенность, но AgriFuel парировала, заявив, что коровы наносят нулевой углеродный след, так как выхлопные газы от их топлива полностью компенсируются метаном, который животные испускают в процессе пищеварения.

«Мы просто посмотрели на корову и спросили: а что, если она будет давать не молоко, а кое-что более востребованное в текущей экономической ситуации? – заявил глава AgriFuel Бен Ганн. – Дойка теперь выглядит иначе: подключаешь шланг, и через полчаса у тебя полный бак и никаких очередей на заправке. Мы уже работаем над версией 2.0 – куры, несущие дизель, и козы, дающие авиационный керосин для малой авиации».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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