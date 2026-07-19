 

Пользователи Facebook сообщают о сбое — проблемы со входом и загрузкой ленты

19.07.2026, 10:30, Разное
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Утром в воскресенье, 19 июля, пользователи Facebook в разных странах начали сообщать о проблемах в работе социальной сети. Жалобы касаются доступа к сайту, входа в аккаунты и загрузки новостной ленты, отмечает сервис Downdetector.

Примерно половина жалоб связана с невозможностью открыть сайт, около 20% – с проблемами при входе и еще около 20% – с обновлением ленты и хроники. Причем зачастую через мобильное приложение Facebook доступен.

Некоторым пользователям вместо страницы аккаунта показывается сообщение о его временной недоступности «в связи с неисправностью сайта». Другие сообщают, что Facebook открывается, однако публикации и лента не загружаются.

Meta пока официально не комментировала неполадки. Масштаб сбоя и число затронутых стран уточняются; на данный момент речь идет о проблемах, затронувших часть пользователей, а не о подтвержденном полном отключении Facebook по всему миру.


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