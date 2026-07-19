 

FIFA отменила финальный матч чемпионата мира

19.07.2026, 11:18, Разное
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Международная федерация футбола (FIFA) приняла решение об отмене финального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Испании в связи неблагоприятными метеоусловиями, связанными с лесными пожарами в Канаде и смогом на территории Нью-Йорка.

«Мы понимаем недовольство болельщиков, но FIFA выполнила свои обязательства на 99,9 процентов, а исполнить оставшееся помешал форс-мажор, – пояснил президент организации Джанни Инфантино. – В идеале можно перенести игру на другую дату, но календарь всех соревнований свёрстан на год вперёд, поэтому мы приняли наиболее справедливое решение, уважающее интересы как игроков, так и болельщиков» 

Чемпионами мира 2026 года впервые официально признают две сборные – Аргентины и Испании. Сам трофей разделят механическим способом и каждую половину вручат капитанам команд на дополнительной церемонии в штаб-квартире FIFA. Золотые медали получат все игроки, которые есть в заявке сборных, а также сборная США по просьбе президента страны Дональда Трампа. 

Деньги за билеты болельщикам, а телекомпаниям за права на трансляции возврату не подлежат ввиду форс-мажора.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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