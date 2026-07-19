«Мадяр» — украинские дроны атаковали 13 энергообъектов в Крыму и четыре российских судна

В ночь на 19 июля подразделения Сил беспилотных систем Украины атаковали 59 целей в оперативном тылу российских войск. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди, известный под позывным «Мадяр». По его словам, в рамках операции «Крымский рубильник off» были поражены 13 энергоузлов и подстанций на оккупированных территориях, восемь из них – в Крыму.

В Черном море, как считает Бровди, дроны СБС атаковали два танкера, сухогруз и плавучий кран, которые украинская сторона относит к российскому «теневому флоту». В операции участвовали подразделения 414-й, 412-й, 20-й и 427-й бригад Сил беспилотных систем.

По данным командующего СБС, с 1 по 19 июля в ходе операций «МоЛоЧКа» и «Крымский рубильник off» были атакованы 176 плавсредств и 96 энергетических узлов. Независимого подтверждения масштабов повреждений и состояния судов пока нет.

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