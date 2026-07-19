 

Тысячи христиан выступили против решения синода Англиканской церкви по Израилю

19.07.2026, 6:00, Разное
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Более 2200 христиан, в том числе священнослужители, богословы и лидеры религиозных общин из Великобритании и других стран, подписали декларацию против документа Kairos II и решения Генерального синода Англиканской церкви рекомендовать его для изучения, пишет британская Jewish Chronicle.

Документ под названием «Христианская декларация против Kairos II» был подготовлен лондонским пастором Риганом Кингом из независимой евангелической церкви The Angel Church. Инициативу поддержали организации Christians Against Antisemitism, британское отделение Международного христианского посольства в Иерусалиме и телеканал Revelation TV. Среди подписантов – англиканские священники, руководители христианских общин и президент Международного христианского посольства в Иерусалиме Юрген Бюлер.

Авторы декларации называют Kairos II односторонним и опасным документом, который наносит ущерб христианско-еврейским отношениям. Они отвергают обвинения Израиля в геноциде и апартеиде, осуждают попытки оправдать нападение террористов 7 октября 2023 года и подтверждают право Израиля на самооборону. В декларации также говорится о неразрывной исторической и религиозной связи еврейского народа с Землей Израиля и осуждается антисемитизм.

Kairos II, официально озаглавленный «Момент истины: вера во время геноцида», был подготовлен палестинским христианским движением Kairos Palestine. В нем Израиль характеризуется как «колониальное», «поселенческое» государство и режим апартеида, а война в секторе Газы – как геноцид. Генеральный синод Англиканской церкви проголосовал за то, чтобы «услышать» этот документ и учитывать его при изучении положения палестинских христиан. Архиепископ Кентерберийский Сара Маллалли подчеркнула, что такое решение не означает согласия со всеми содержащимися в нем утверждениями.


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