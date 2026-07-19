 

Шесть израильских туристов подверглись вооруженному нападению в Монголии

19.07.2026, 7:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Группа из шести израильских туристов подверглась нападению на территории кемпинга в Монголии. Как сообщают «Кан» и Walla, нападавшие были вооружены ножами и топорами и выкрикивали антисемитские лозунги, в том числе «Хайль Гитлер».

Инцидент произошел на минувшей неделе, когда трое мужчин и три женщины из Израиля путешествовали по Монголии в автодомах и остановились в кемпинге. По данным израильских СМИ, на них напала группа казахов-мусульман. Точные обстоятельства и причины конфликта устанавливаются.

Один из израильтян получил тяжелую травму лица и перелом челюсти. Его доставили самолетом в Израиль для продолжения лечения. Остальные участники группы также покинули Монголию.

МИД Израиля пока официально не комментировал произошедшее. Посольство Израиля в Китае, отвечающее за связи с Монголией, и отдел помощи израильтянам за рубежом сопровождали туристов и содействовали их безопасному выезду из страны.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

19.07 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1607-й день войны

19.07 / Тысячи христиан выступили против решения синода Англиканской церкви по Израилю

19.07 / Ночной удар армии РФ по Киеву — причинен ущерб, есть жертвы

19.07 / Братья Тейт, обвиняемые в сексуальных преступлениях, арестованы в США по запросу Великобритании

18.07 / В ДВФУ предложили укреплять арктические дороги с помощью бактерий

18.07 / США опубликовали предупреждение для своих граждан по всему миру

18.07 / Следователь из Новочебоксарска инициировал и раскрыл дело против самого себя

18.07 / «Слишком большие, чтобы быть частными»: правительство купит решающие доли в крупнейших частных компаниях РФ

18.07 / Бояре Гречкин и Рассолов научились заправлять моторные телеги квасом

18.07 / Пользователи получат право на налоговый вычет за посещение сайтов в зоне .рф

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике