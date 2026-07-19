 

В ФРГ политик ушел в отставку после того, как завел ребенка с помощью суррогатного материнства

19.07.2026, 9:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Глава фракции ХДС/ХСС в германском парламенте Йенс Шпан подал в отставку, после того как вместе со своим супругом Даниэлем Функе завел ребенка при помощи суррогатного материнства. Эта практика в Германии запрещена.

«Я осознал, что мое личное счастье – создание семьи с мужем и отцовство – несовместимо с моей политической деятельностью. Семья для меня важнее всего», – написал 46-летний политик, в прошлом занимавший пост министра здравоохранения.

«Поиски баланса между принятым в частной жизни решением завести ребенка с помощью суррогатного материнства и объяснимыми требованиями ко мне как к лидеру парламентской фракции оказались более сложными, чем я ожидал», – признался он.

Несколько дней назад Шпан и Функе рассказали о пополнении в семье. Сын появился на свет в США. Это стало причиной для обвинений в лицемерии – в прошлом политик выступал против суррогатного материнства. Канцлер Мерц назвал решение об отставке правильным.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

19.07 / ВСУ — ночью перехвачены 18 из 41 ракет, 108 из 125 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — сбиты 140 беспилотников

19.07 / Шесть израильских туристов подверглись вооруженному нападению в Монголии

19.07 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1607-й день войны

19.07 / Тысячи христиан выступили против решения синода Англиканской церкви по Израилю

19.07 / Ночной удар армии РФ по Киеву — причинен ущерб, есть жертвы

19.07 / Братья Тейт, обвиняемые в сексуальных преступлениях, арестованы в США по запросу Великобритании

18.07 / В ДВФУ предложили укреплять арктические дороги с помощью бактерий

18.07 / США опубликовали предупреждение для своих граждан по всему миру

18.07 / Следователь из Новочебоксарска инициировал и раскрыл дело против самого себя

18.07 / «Слишком большие, чтобы быть частными»: правительство купит решающие доли в крупнейших частных компаниях РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике