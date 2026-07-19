Удар молнии в вышку под Тулой открыл Telegram и YouTube без VPN

В Савёловском районе Тульской области молния попала в вышку сотовой связи, после чего у тысяч абонентов внезапно заработали Telegram, YouTube и другие запрещённые ресурсы, причём на аномально высокой скорости. Местные жители, привыкшие к ограничениям, находятся в смятении из-за внезапно разверзнувшейся перед ними сетевой свободой.

Прибывшие на место специалисты по кибербезопасности заявили, что не могут объяснить это явление: все ТСПУ и другие устройства фильтрации трафика работают штатно, однако по неизвестной причине выход в Сеть у абонентов мобильного интернета не заблокирован. Попытки ремонтников устранить неполадку провалились: даже после того, как они перерезали магистральный кабель и разбили топором главный маршрутизатор, соединение не только не исчезло, но даже стало работать немного быстрее. На месте работают священники Тульской епархии, которые пытаются изгнать из вышки «сетевого беса», однако пока безуспешно.

«Мы не можем объяснить это никакими известными науке способами, – признал глава экспертной группы. – Пакеты данных идут в обход ТСПУ прямиком через ионизированный воздух, и принять это означало бы согласиться, что мы не можем заблокировать всё на свете. Такая мысль заставляет меня содрогаться от ужаса и вскрикивать по ночам».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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